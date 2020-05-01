Рекорды холода зафиксировали на четырех метеостанциях Беларуси

В ночь на 1 мая четыре метеостанции в Витебской и Могилевской областях зафиксировали температурные антирекорды, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

Метеостанция в Докшицах. Фото: belmeteo.net

В Докшицах воздух охладился до 2,5 градуса мороза, что на 0,1 градуса ниже минимума первой майской ночи для этого райцентра (зарегистрирован в 1978 году). В Орше было минус 2,2 градуса (минус 1,9 также 42 года назад), в Верхнедвинске — минус 0,9 (минус 0,7 в 1995 году), в Мстиславле — 0,5 градуса выше нуля (плюс 3,8 в 2009-м).

В Минске похолодало до минус 2,3 градуса, однако локальный антирекорд ночи 80-летней давности устоял (минус 2,7). Холоднее всего было в Березинском заповеднике — 3,7 градуса мороза. Антирекорд ночи за весь период метеонаблюдений составляет минус 5,2 градуса (в 2007 году на метеостанции «Полесская» на востоке Брестской области).

В последнюю пятидневку апреля зафиксировано четыре новых минимума ночи в Мстиславле, где наблюдения ведутся только последние 12 лет: 26 апреля — минус 0,4 (плюс 2 в 2010 году), 27 апреля — минус 0,1 (плюс 2,3 тогда же), 28 апреля — плюс 0,2 (2,9 в 2017-м), 30 апреля — плюс 3 (4,3 в 2016-м).

С начала календарной весны-2020, по подсчетам БелаПАН, обновлено 165 температурных максимумов (1—5, 7, 8, 16, 18, 19, 27—29 марта, 7 и 13 апреля) и 27 минимумов (31 марта, 1, 12, 26—28, 30 апреля, 1 мая).