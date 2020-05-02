Звезда советского кино экстренно госпитализирована — у нее COVID-19

/ Культура
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Звезда советского и российского кино, народная артистка России Татьяна Васильева экстренно госпитализирована в одну из клиник Москвы.

Фото с сайта ren.tv

Бывшая популярная телеведущая Дана Борисова, которая дружит с 73-летней актрисой, сообщила о высокой температуре и сильном кашле Васильевой.

«Только что благодаря помощи Первого канала ее забрали и везут в хорошую больницу», — приводит starhit.ru слова Борисовой.

По ее словам, «дело Тани взято под контроль министерства здравоохранения».

В фильмографии Татьяны Васильевой под сотню картин, среди которых «Здравствуйте, я ваша тетя», «Мнимый больной», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть», «Пеппи Длинныйчулок», «Путешествие мсье Перришона», «Моя морячка» и другие.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Татьяна Васильева Дана Борисова Город: Москва

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