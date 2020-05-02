Коронапсихоз добрался до белорусского парламента

Коронапсихоз, как называет процессы, связанные с пандемией коронавируса нового вида SARS-CoV-2, Александр Лукашенко, добрался и до белорусского парламента.

Доказательства этому опубликовал на своей странице в социальной сети председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных.

«У меня нашлась фотография Овального зала в период эпидемии коронавируса. Рассадка в зале изменена. Все депутаты сидят в шахматном порядке и по одному для сохранения дистанции. За мной сидит мой коллега Сергей Клишевич. Мы оба избирались от двух округов в Октябрьском районе города Минска. Сейчас активно обмениваемся информацией и мнениями о проблемах в нашем районе», — написал депутат.

По официальным данным Минздрава на 1 мая, в Беларуси было выявлено 14 917 человек с коронавирусом (выздоровели и выписаны 2918 пациентов; скончались 93 человека).

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