Находящегося на лечении в Пинске епископа переведут в Брестскую областную больницу

Епископа Пинского Антония Демьянко, госпитализированного на этой неделе в районную больницу из-за проблем с сердцем, продолжат лечить в Бресте.

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Как сообщил митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич в опубликованном 1 мая интервью порталу Римско-католического костела в Беларуси, «по сведениям, которые мы получаем из Пинска, на сегодняшний день состояние епископа лучше, чем было два дня назад, когда его забрали в больницу».

Он подчеркнул, что результат теста на коронавирус дал отрицательный результат: «Дальнейшее лечение епископ Пинский будет проходить в Брестской областной больнице».

«Призываю всех к молитве о здоровье очень активного и преданного делу костела пинского епископа Антония Демьянко, чтобы он как можно скорее мог продолжить служение преемника апостолов», — отметил Кондрусевич.

Антоний Демьянко родился 1 января 1960 года в деревне Забродье (Столбцовский район Минской области). Таинство служения получил 28 октября 1980 года. Был настоятелем прихода в Новогрудке (Гродненская область), вспомогательным епископом и генеральным викарием Гродненской диоцезии, настоятелем духовной семинарии в Гродно. В декабре 2004 года папа римский Иоанн Павел II назначил Демьянко вспомогательными епископом Минско-Могилевской архидиоцезии. В июне 2006 года папа Бенедикт XVI назначил его апостольским управляющим Минско-Могилевской архидиоцезии, а в мае 2012 года Демьянко был назначен епископом Пинской диоцезии.

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