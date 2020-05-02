Еврокомиссия пообещала Нацбанку 1 млн евро

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Национальный банк Беларуси в скором времени может получить крупную сумму от европейской комиссии.

По информации , средства (около 1 млн евро) предназначены для реализации проекта «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь (НБРБ) в области развития финансового рынка».

Как отмечается в документе Еврокомиссии, деньги выделяются «эффективного укрепления способности НБРБ применять передовые практики Европейского союза в сфере управления и регулирования секторов и участников финансового рынка и надзора за ними».

По мнению еврочиновников, это поможет Беларуси укрепить финансовую стабильность и устойчивость цен в стране.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС Беларусь-еврокомиссия Нацбанк

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