Еврокомиссия пообещала Нацбанку 1 млн евро
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Национальный банк Беларуси в скором времени может получить крупную сумму от европейской комиссии.
По информации
Как отмечается в документе Еврокомиссии, деньги выделяются «эффективного укрепления способности НБРБ применять передовые практики Европейского союза в сфере управления и регулирования секторов и участников финансового рынка и надзора за ними».
По мнению еврочиновников, это поможет Беларуси укрепить финансовую стабильность и устойчивость цен в стране.