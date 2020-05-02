От коронавируса скончались более полусотни журналистов

По долгу службы они вели репортажи из больниц, общались с заражанными пациентами и медиками.

Независимая организация PressEmblemCampaign, занимающаяся вопросами безопасности работников СМИ, подсчитала количество журналистов, погибших во время пандемии. По информации организации, от COVID-19 умерли 55 журналистов в 23 странах.

Больше всего журналистов умерли в Эквадоре — девять человек. В США скончались восемь журналистов, в Бразилии — четыре, в Испании и Британии — по три.

Первый зафиксированный организацией случай смерти журналиста от коронавируса произошел 21 марта, в возрасте 59 и 78 лет скончались два спортивных репортера из Испании.