От коронавируса скончались более полусотни журналистов

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По долгу службы они вели репортажи из больниц, общались с заражанными пациентами и медиками.

Независимая организация PressEmblemCampaign, занимающаяся вопросами безопасности работников СМИ, подсчитала количество журналистов, погибших во время пандемии. По информации организации, от COVID-19 умерли 55 журналистов в 23 странах.

Больше всего журналистов умерли в Эквадоре — девять человек. В США скончались восемь журналистов, в Бразилии — четыре, в Испании и Британии — по три.

Первый зафиксированный организацией случай смерти журналиста от коронавируса произошел 21 марта, в возрасте 59 и 78 лет скончались два спортивных репортера из Испании.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: журналисты гибель журналистов коронавирус COVID-19 Эквадор Город: Кито

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