Босния и Герцеговина отказалась впускать российских военных медиков
Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич отказал во въезде в страну российским военным, которых для дезинфекции города Мостар пригласило правительство республики.
Ранее Минобороны России сообщило, что часть российских военных специалистов, которые сейчас оказывают помощь в борьбе с коронавирусом в Сербии, будет передислоцирована в Боснию и Герцеговину, передает
По данным института Джонса Хопкинса, в Боснии и Герцеговине коронавирусом заражен 1781 человек, погибли 70.