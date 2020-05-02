Босния и Герцеговина отказалась впускать российских военных медиков

Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич отказал во въезде в страну российским военным, которых для дезинфекции города Мостар пригласило правительство республики.

Ранее Минобороны России сообщило, что часть российских военных специалистов, которые сейчас оказывают помощь в борьбе с коронавирусом в Сербии, будет передислоцирована в Боснию и Герцеговину, передает lenta.ru . Планировалось, что 1 мая колонна в составе 5 единиц специальной военной техники, двух врачебно-сестринских бригад и четырех расчетов подразделений войск РХБ защиты общей численностью 25 человек совершит марш из Белграда в Боснию и Герцеговину.

По данным института Джонса Хопкинса, в Боснии и Герцеговине коронавирусом заражен 1781 человек, погибли 70.