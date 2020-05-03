Теплые воздушные массы окутали Беларусь
В воскресенье Беларусь окажется в объятиях теплых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы.
По прогнозам Белгидромета, в некоторых регионах страны (а в восточной части практически везде) пройдут дожди. Очень высока вероятность гроз.
Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый.
Столбик термометра днем будет находиться в следующих пределах:
- Брест +16..+18°C;
- Витебск +17..+19°C;
- Гомель +20..+22°C;
- Гродно +16..+18°C;
- Могилев +17..+19°C;
- Минск +17..+19°C.