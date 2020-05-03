Теплые воздушные массы окутали Беларусь

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В воскресенье Беларусь окажется в объятиях теплых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы.

Фото pixabay.com

По прогнозам Белгидромета, в некоторых регионах страны (а в восточной части практически везде) пройдут дожди. Очень высока вероятность гроз.

Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый.

Столбик термометра днем будет находиться в следующих пределах:

  • Брест +16..+18°C;
  • Витебск +17..+19°C;
  • Гомель +20..+22°C;
  • Гродно +16..+18°C;
  • Могилев +17..+19°C;
  • Минск +17..+19°C.
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Тэги: погода

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