Теплые воздушные массы окутали Беларусь

В воскресенье Беларусь окажется в объятиях теплых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы.

Фото pixabay.com

По прогнозам Белгидромета, в некоторых регионах страны (а в восточной части практически везде) пройдут дожди. Очень высока вероятность гроз.

Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый.

Столбик термометра днем будет находиться в следующих пределах: