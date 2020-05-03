Эксперты рассказали о способах обработки воды и еды от коронавируса
По словам академика РАН Феликса Ершова, опасность для людей представляют разные пути заражения коронавирусом.
В эфире
Ершов напомнил способы защиты от распространения инфекции через питье и продукты, которые, считает он, «знает любая хозяйка».
В первую очередь академик назвал температурную обработку, которая убивает вирусы: «Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников. Из луж не пить. Вода должна быть гарантированно очищенной – кипячением или фильтрованием».
Сложным вопросом, отметил Ершов, является обработка продуктов: «Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку».
В свою очередь врач-гигиенист, эпидемиолог Ирина Коваленко назвала наиболее доступные средства обработки продуктов и уборки на кухне для профилактики коронавируса.
«Обрабатывать продукты, зелень, которые мы приносим из супермаркета, щелочным раствором было бы хорошо», — отметила специалист.
Она назвала обычное хозяйственное мыло — «наиболее нейтральным и безопасным средством для обеззараживания и воздействия на жирорастворимую оболочку, в которой может долго сохраняться коронавирус».
Кроме этого, Коваленко вспомнила сухую горчицу, которая является «прекрасным народным средством, чтобы смыть вирус с жиросодержащих поверхностей».
Читайте по теме: