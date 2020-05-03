Эксперты рассказали о способах обработки воды и еды от коронавируса

По словам академика РАН Феликса Ершова, опасность для людей представляют разные пути заражения коронавирусом.

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В эфире НСН руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиол заявил, что особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем (как ОРВИ), но и через кишечник.

Ершов напомнил способы защиты от распространения инфекции через питье и продукты, которые, считает он, «знает любая хозяйка».

В первую очередь академик назвал температурную обработку, которая убивает вирусы: «Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников. Из луж не пить. Вода должна быть гарантированно очищенной – кипячением или фильтрованием».

Сложным вопросом, отметил Ершов, является обработка продуктов: «Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку».

В свою очередь врач-гигиенист, эпидемиолог Ирина Коваленко назвала наиболее доступные средства обработки продуктов и уборки на кухне для профилактики коронавируса.

«Обрабатывать продукты, зелень, которые мы приносим из супермаркета, щелочным раствором было бы хорошо», — отметила специалист.

Она назвала обычное хозяйственное мыло — «наиболее нейтральным и безопасным средством для обеззараживания и воздействия на жирорастворимую оболочку, в которой может долго сохраняться коронавирус».

Кроме этого, Коваленко вспомнила сухую горчицу, которая является «прекрасным народным средством, чтобы смыть вирус с жиросодержащих поверхностей».

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