«Больницы переполнены, кашель стоит оглушающий, врачи работают без остановки»

Известная советская и российская актриса высказалась о пандемии.

Иллюстрация pixabay.com

Накануне сообщалось, что народная артистка России Татьяна Васильева была госпитализирована в одну из московских больниц с COVID-19.

На своей странице в соцсети актриса поблагодарила всех, кто выразил поддержку: комментариями, сообщениями, звонками.

Она рассказала о своем здоровье, чтобы «не множить домыслы и слухи».

Васильева подтвердила, что несколько дней у нее держалась температура в пределах 37,5-37,8, но она не придавала этому значения».

«А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах… Я вызвала скорую и поехала в больницу. И тут я поняла весь масштаб пандемии», — написала народная артистка.

По ее словам, «больницы переполнены! Скорую я ждала 8 часов, потом еще 4 часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий…»

Ночью один из санитаров сказал ей, что на снимке все в порядке, поэтому она «с легким сердцем» уехала домой.

«А сегодня утром мне позвонила врач и оказалось, что у меня двусторонняя пневмония. Поражения легких не сильные, поэтому я могу лечиться дома. Я так и делаю. В больнице и без меня много забот. Результаты на Covid придут послезавтра. Но клиническая картина говорит именно об этом вирусе», — отметила Васильева.

Осознав масштаб пандемии на собственном примере, актриса обратилась к своим подписчикам: «Если вы верите мне, прошу! Берегите себя! Оставайтесь дома! Будьте здоровы».

Ранее сообщалось, что спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что президентом было принято правильное решение о невведении карантина в Беларуси.

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