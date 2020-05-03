Лукашенко проводит в воскресенье совещание

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Сегодня Александр Лукашенко собрал подчиненных на совещание.

Фото из архива пресс-службы президента

Мероприятие проходит в рабочей резиденции главы государства — Дворце Независимости.

Главное, что наговорил президент на сегодняшнем совещании:

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Тэги: коронавирус COVID-19 парад 9 Мая День Победы Персона: Александр Лукашенко

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