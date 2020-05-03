Лукашенко проводит в воскресенье совещание
Сегодня Александр Лукашенко собрал подчиненных на совещание.
Мероприятие проходит в рабочей резиденции главы государства — Дворце Независимости.
Главное, что наговорил президент на сегодняшнем совещании:
- «Мы не можем отменить парад 9 мая»: «Тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло».
- «Скажу откровенно, и люди молодцы. Они эту маску не надевают, где попало».
- «Главное для нас сегодня — это лечение людей от пневмонии».
- Лукашенко также заверил, что в Беларуси навалом аппаратов ИВЛ, а также высказал удивление тому, что в стране почти тысяча человек погибли от алкоголя и самоубийств.
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