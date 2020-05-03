Лукашенко: главное для нас сегодня — лечение пневмонии

На сегодняшнем совещании Александр Лукашенко заверил, что у Беларуси хватает лекарств и оборудования, чтобы лечить людей.

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«Анализируя всю ситуацию, нам особое внимание, что мы сегодня и делаем, надо обратить на пневмонии. Главное для нас сегодня — это лечение людей — пневмонии… Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы», — приводит пресс-служба президента его слова.

Лукашенко отметил, что в Беларуси «наблюдается (пускай на 40-50 человек за 4 месяца) прирост пневмоний к уровню прошлого года. Да, это просто мизер при нашей системе здравоохранения, но пневмонии чуть-чуть подросли. Думаю, по году эта ситуация выровняется и так далее».

В этом плане, считает он, главное даже не число выявленных людей, у которых диагностирован коронавирус, а именно ситуация по пневмониям: «Чем больше мы тестируем людей, а сейчас мы вышли на 9,5-10 тыс. ежесуточно тестируемых, тем больше мы получаем с вирусом. Это где-то в районе 9% от тестируемых. Я учитываю это, смотрю эту динамику».

По словам главы государства, на сегодняшний день решены все необходимые вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях.

«Лекарств у нас хватает. Притом для лечения самыми современными новыми способами», — подчеркнул президент.

Главное, что наговорил президент на сегодняшнем совещании: