Лукашенко: главное для нас сегодня — лечение пневмонии

/ Общество
Просмотров: 2056

На сегодняшнем совещании Александр Лукашенко заверил, что у Беларуси хватает лекарств и оборудования, чтобы лечить людей.

Фото Depositphotos

«Анализируя всю ситуацию, нам особое внимание, что мы сегодня и делаем, надо обратить на пневмонии. Главное для нас сегодня — это лечение людей — пневмонии… Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы», — приводит пресс-служба президента его слова.

Лукашенко отметил, что в Беларуси «наблюдается (пускай на 40-50 человек за 4 месяца) прирост пневмоний к уровню прошлого года. Да, это просто мизер при нашей системе здравоохранения, но пневмонии чуть-чуть подросли. Думаю, по году эта ситуация выровняется и так далее».

В этом плане, считает он, главное даже не число выявленных людей, у которых диагностирован коронавирус, а именно ситуация по пневмониям: «Чем больше мы тестируем людей, а сейчас мы вышли на 9,5-10 тыс. ежесуточно тестируемых, тем больше мы получаем с вирусом. Это где-то в районе 9% от тестируемых. Я учитываю это, смотрю эту динамику».

По словам главы государства, на сегодняшний день решены все необходимые вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях.

«Лекарств у нас хватает. Притом для лечения самыми современными новыми способами», — подчеркнул президент.

Главное, что наговорил президент на сегодняшнем совещании:

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пневмония коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Экс-советник Путина: цена эксперимента в Беларуси с COVID-19 — 81 жертва

Экс-советник Путина: цена эксперимента в Беларуси с COVID-19 — 81 жертва

Игорь Драко. СТРАСТИ. Люди, зачем нам такая убогая власть?

Игорь Драко. СТРАСТИ. Люди, зачем нам такая убогая власть?

Лукашенко и чиновников обвинили в росте числа больных COVID-19

Лукашенко и чиновников обвинили в росте числа больных COVID-19