Лукашенко: главное для нас сегодня — лечение пневмонии
На сегодняшнем совещании Александр Лукашенко заверил, что у Беларуси хватает лекарств и оборудования, чтобы лечить людей.
«Анализируя всю ситуацию, нам особое внимание, что мы сегодня и делаем, надо обратить на пневмонии. Главное для нас сегодня — это лечение людей — пневмонии… Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы», — приводит пресс-служба президента его слова.
Лукашенко отметил, что в Беларуси «наблюдается (пускай на 40-50 человек за 4 месяца) прирост пневмоний к уровню прошлого года. Да, это просто мизер при нашей системе здравоохранения, но пневмонии чуть-чуть подросли. Думаю, по году эта ситуация выровняется и так далее».
В этом плане, считает он, главное даже не число выявленных людей, у которых диагностирован коронавирус, а именно ситуация по пневмониям: «Чем больше мы тестируем людей, а сейчас мы вышли на 9,5-10 тыс. ежесуточно тестируемых, тем больше мы получаем с вирусом. Это где-то в районе 9% от тестируемых. Я учитываю это, смотрю эту динамику».
По словам главы государства, на сегодняшний день решены все необходимые вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях.
«Лекарств у нас хватает. Притом для лечения самыми современными новыми способами», — подчеркнул президент.
Главное, что наговорил президент на сегодняшнем совещании:
- «Мы не можем отменить парад 9 мая»: «Тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло».
- «Скажу откровенно, и люди молодцы. Они эту маску не надевают, где попало».
- Лукашенко также заверил, что в Беларуси навалом аппаратов ИВЛ, а также высказал удивление тому, что в стране почти тысяча человек погибли от алкоголя и самоубийств.
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