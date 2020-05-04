Коронавирус уже унес жизни почти четверти миллиона человек

Число жертв коронавируса нового типа SARS-CoV-2 унес уже жизни почти четверти миллиона человек по всему земному шару.

По данным университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию во всем мире, по данным на четвертое мая всего зарегистрировано 3 504 129 случаев заражения коронавирусом, от болезни COVID-19 умерли более 247,3 тысячи человек, выздоровели — свыше 1,1 миллиона.

Десятка стран с наибольшим количеством заражений:

США — 1 158 041; Испания — 217 466; Италия — 210 717; Великобритания — 187 842; Франция — 168 925; Германия — 165 664; Россия — 134 687; Турция — 126 045; Бразилия — 101 826; Иран — 97 424.

По данным Минздрава, на 3 мая количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 16.705 (8,1% от общего числа проведенных тестов), скончалось 99 человек. За последние сутки умерли еще два человека, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 877.

Ранее сообщалось, что спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что президентом было принято правильное решение о невведении карантина в Беларуси. С ней солидарен и глава Мингорисполкома Анатолий Сивак, заявивший, что нельзя закрывать страну.

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