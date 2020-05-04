Мировые цены на нефть падают. Что будет с рублем?

/ Экономика
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Мировые цены на «черное золото» демонстрируют падение на торгах утром четвертого мая. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.

Эталонные сорта нефти находятся по данным на 08:20 по минскому времени на следующих позициях:

  • Brent теряет 1,10% — 26,15 доллара за баррель;
  • WTI падает на 6,1% — 18,56 доллара за баррель.

Напомним, белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который, в свою очередь, во многом зависит от цен на нефть.

Не исключено, что сегодня ослабленная нефть утянет за собой как российский, так и белорусский рубли.

Напомним, на последних в апреле торгах доллар и евро заметно подешевели.

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Тэги: мировые цены на нефть нефть

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