Количество недовольных экономической ситуацией в Беларуси выросло в 1,6 раза

Согласно последнему социсследованию, проведенному Белорусской аналитической мастерской, количество недовольных экономической ситуацией в стране значительно увеличилось.

С декабря 2019 года по март 2020 года количество белорусов, оценивающих экономическое положение страны, как «плохое», выросло с 38% до 61%, пишет Thinktanks.by .

Социологическая группа Андрея Вардомацкого проводила опрос методом face to face с 11 марта по 6 апреля.

«Если оценить 20-летнюю динамику измерений, то такого скачка не было никогда — ни в кризис 2008-го, ни 2011-го, ни в период протестов в отношении Декрета о «тунеядцах» в 2017-м», — пояснили в Белорусской аналитической мастерской.

Также, в марте по сравнению с декабрем на 35,6% выросло количество белорусов, считающих, что экономическое положение страны за последний месяц ухудшилось — подобной динамики также никогда не фиксировалось.

Вместе с тем, ухудшение благосостояния своей семьи за последний месяц констатировали 36,1% опрошенных. В декабре таких было 25,2%. Количество тех, кто почувствовал улучшение семейного бюджета снизилось с 3,3% до 1,9%. А вот число сказавших, что экономическое положение их семьи осталось прежним, сократилось с 67,7% до 54,9%.