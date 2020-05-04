Евро и доллар резко растут на открытии первых майских торгов

/ Экономика
Просмотров: 1369

Европейская и американская валюты существенно растут на открытии первых майских торгов на БВФБ.

Фото ru.freepik.com

Евро добавляет сразу 0,0585 пункта и торгуется на уровне 2,6846 белорусского рубля, а доллар + 0,0379 пункта — 2,4522 белорусского рубля.

А вот российская валюта рухнула утром на 0,0818 пункта — 3,237 белорусского рубля за 100 российских.

«Динамика курса белорусского рубля будет зависеть от ситуации на российском валютном рынке, на состояние которого влияет стоимость нефти на мировом рынке», — подчеркнул в комментарии БелаПАН финансовый аналитик Александр Муха. 

Ранее сообщалось, что утром в понедельник, четвертого мая, мировые цены на «черное золото» сдают свои позиции.

Согласно последнему социсследованию, проведенному Белорусской аналитической мастерской, количество недовольных экономической ситуацией в стране значительно увеличилось.



 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера