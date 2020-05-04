Евро и доллар резко растут на открытии первых майских торгов

Европейская и американская валюты существенно растут на открытии первых майских торгов на БВФБ.

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Евро добавляет сразу 0,0585 пункта и торгуется на уровне 2,6846 белорусского рубля, а доллар + 0,0379 пункта — 2,4522 белорусского рубля.

А вот российская валюта рухнула утром на 0,0818 пункта — 3,237 белорусского рубля за 100 российских.

«Динамика курса белорусского рубля будет зависеть от ситуации на российском валютном рынке, на состояние которого влияет стоимость нефти на мировом рынке», — подчеркнул в комментарии БелаПАН финансовый аналитик Александр Муха.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник, четвертого мая, мировые цены на «черное золото» сдают свои позиции.

Согласно последнему социсследованию, проведенному Белорусской аналитической мастерской, количество недовольных экономической ситуацией в стране значительно увеличилось.





