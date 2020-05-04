Палата представителей рассмотрит законопроект об амнистии сразу в двух чтениях

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Проект закона «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» будет рассмотрен Палатой представителей 5 мая сразу в двух чтениях.

Напомним, на совещании по вопросам амнистии и помилования 16 апреля Александр Лукашенко заявил, что Верховный суд по его поручению подготовил проект закона, в котором перечень категорий лиц, подпадающих под амнистию, дополнен несовершеннолетними распространителями наркотиков в составе организованной группы и осужденными за коррупцию. Срок их наказания может быть сокращен на год.

По итогам совещания сообщалось, что Верховный суд Беларуси предлагает применить полную амнистию в отношении примерно 2,5 тысячи человек. Около трех с половиной тысяч осужденных предлагается освободить от видов наказания, не связанных с лишением свободы, еще шести с половиной тысячам — сократить срок отбывания наказания на год.

Последняя амнистия была объявлена в июле 2019 года в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сообщалось, что от уголовного наказания могут освободить около 6 тысяч осужденных, в том числе из мест лишения свободы — около 2 тысяч.

В повестку дня завтрашнего заседания Палаты представителей также включены законопроекты об изменении в законы «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них» (первое чтение).

Помимо этого, депутаты планируют ратифицировать соглашение между правительствами Беларуси и Казахстана о сотрудничестве в области миграции, Второй дополнительный протокол к Всемирной почтовой конвенции, соглашение о сотрудничестве государств СНГ в области музейного дела, а также соглашение о присоединении Беларуси к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.
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Тэги: амнистия Палата представителей

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