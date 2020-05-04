Видеофакт. Работники МЧС достали голову ребенка из системного блока
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Работники Калинковичского РОЧС пришли на помощь трехлетнему ребенку, который засунул голову в системный блок компьютера и застрял.
Инцидент, как сообщает региональное управление МЧС, произошел накануне днем в доме по улице Смугнаровцев.
Прибыв на место вызова, спасатели с помощью диэлектрических ножниц смогли освободить ребенка.
Ранее сообщалось, что работники Жлобинского РОЧС спасили из «бетонного плена» щенка, который застрял между гаражом и забором.
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