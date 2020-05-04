Видеофакт. Работники МЧС достали голову ребенка из системного блока

Работники Калинковичского РОЧС пришли на помощь трехлетнему ребенку, который засунул голову в системный блок компьютера и застрял.

Инцидент, как сообщает региональное управление МЧС, произошел накануне днем в доме по улице Смугнаровцев.

Прибыв на место вызова, спасатели с помощью диэлектрических ножниц смогли освободить ребенка.

Ранее сообщалось, что работники Жлобинского РОЧС спасили из «бетонного плена» щенка, который застрял между гаражом и забором.