Видеофакт. Работники МЧС достали голову ребенка из системного блока

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Работники Калинковичского РОЧС пришли на помощь трехлетнему ребенку, который засунул голову в системный блок компьютера и застрял.

Инцидент, как сообщает региональное управление МЧС, произошел накануне днем в доме по улице Смугнаровцев.

Прибыв на место вызова, спасатели с помощью диэлектрических ножниц смогли освободить ребенка.

Ранее сообщалось, что работники Жлобинского РОЧС спасили из «бетонного плена» щенка, который застрял между гаражом и забором.

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Тэги: МЧС дети Город: Калинковичи

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