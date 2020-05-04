Токаев позвонил Лукашенко на фоне увольнения дочери Назарбаева

Александр Лукашенко обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ряд актуальных вопросов.

Как сообщила пресс-служба президента, беседа состоялось четвертого мая по инициативе казахстанской стороны. Телефонный разговор произошел на фоне событий, которые происходят в Казахстане — второго мая Токаев сместил старшую дочь Нурсултана Назарбаева Даригу с поста спикера сената страны.

Лукашенко и Токаев обсудили «подходы и вопросы», касающиеся организации заседания. «В частности время и форму проведения предстоящего заседания, а также документы, которые должны будут приниматься на уровне глав государств. Консультации по данным вопросам продолжатся, формат и сроки, согласно договоренностям, будут определены в ближайшее время», — отмечается в сообщении.

Они также обсудили вопросы противодействия коронавирусной инфекции. Токаев сообщил, что Казахстан смягчает карантинные меры и постепенно снимает ограничения, введенные ранее в связи с распространением вируса.

«Главы государств обменялись подробной информацией, касающейся стратегии и тактики лечения от COVID-19 в двух странах, — сообщает пресс-служба. — Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Беларуси за помощь в возвращении на родину жителей Казахстана, слова благодарности за аналогичное содействие выразил казахстанскому коллеге и Александр Лукашенко».

Лукашенко и Токаев поздравили друг друга с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.

«Также президент Беларуси попросил передать приветствие, теплые пожелания и поздравление с 75-летием Победы почетному председателю Евразийского экономического совета Нурсултану Назарбаеву», — говорится в сообщении.