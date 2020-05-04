Лукашенко предлагает провести заседание Высшего Евразийского экономического совета в Минске

Свою инициативу он озвучил во время беседы в формате телеконференции с президентом Молдовы Игорем Додоном. Фрагмент разговора показал в новостном выпуске телеканал «Беларусь 1».

«Я сегодня разговаривал с господином Токаевым, президентом Казахстана. Они сейчас консультируются с президентом России. И вам могу сказать, и ему сказал: я — ваш слуга, как вы скажете, так и будет, — отметил Лукашенко. — Я организовываю мероприятие. Я готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность. Уверен, что вы с удовольствием, побывав здесь, в хорошем настроении покинете Минск. Если, конечно, это позволит вам обстановка. Я знаю, что вы всегда прилетите к нам. Президент Казахстана также готов прилететь. Посмотрим, какова будет реакция президента России, поскольку у них, как мы видим в СМИ, в заявлении самого Путина, что ситуация не очень хорошая, но с 12-го числа, я уверен, они также будут ослаблять этот карантин. Поэтому к 19 мая, если будет ваше желание посетить Минск, я с большим удовольствием вас приму».

По словам Лукашенко, он не очень воспринимает формат видеоконференций, потому что «уже люди начинают смеяться».

«Если мы хотим серьезно обсудить вопрос, мы можем собраться здесь и обсудить его с глазу на глаз, — сказал официальный белорусский лидер. — Пускай мы не будем огромную толпу чиновников за собой тащить. Пускай там будет одна-две камеры, наши личные операторы и фотографы, которые смогут запечатлеть это событие. Но мы бы встретились и поговорили здесь».

Лукашенко считает, что «препятствий для проведения очно этого заседания на самом высоком уровне сегодня нет». «Но все зависеть будет от вас, от моих гостей. Если это невозможно, я думаю, что мы можем в конце концов перенести это мероприятие на несколько дней, пока ситуация не будет определенной и не успокоится», — предложил он.

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, Додон поддержал предложение Лукашенко о предпочтительности проведения предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета в очном формате.

«Конечно, лучше, чтобы было в очной форме, чтобы мы встретились и поговорили. Потому что есть о чем поговорить и с учетом всей этой ситуации поделиться опытом, — сказал он. — Поэтому, если наши с вами коллеги примут решение, что в очной форме, я с удовольствием прилечу».