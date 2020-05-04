Из лаборатории Академии наук эвакуировали 20 человек из-за пожара
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Во время проведения опытов в лаборатории органического синтеза Института физико-органической химии НАН Беларуси на улице Сурганова произошло возгорание имущества.
По информации МЧС, происшествие случилось днем 4 мая в лаборатории на третьем этаже здания института. По предварительным данным, огонь возник в результате проведения опытов с использованием диэтилового эфира.
Спасатели ликвидировали возгорание за 14 минут. К приезду сотрудников МЧС из здания было эвакуировано 20 человек.