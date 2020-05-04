Под Брестом задержали россиянку с картами участков госграницы

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У задержанной обнаружили палатку и спальный мешок. Позднее выяснилось, что в ее смартфоне были карты нескольких участков белорусско-польской границы.

В последующем жительница Тверской области рассказала, что в начале года в Индии познакомилась с мужчиной из Франции, а нынешняя санитарно-эпидемиологическая обстановка в мире не позволяет ей навестить любимого человека. Именно поэтому она решила незаконно пересечь границу, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

За незаконное пересечение госграницы и нарушение погранрежима иностранку ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.
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Тэги: Беларусь-Польша-граница

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