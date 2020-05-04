Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку в борьбе с коронавирусом

Глава Беларуси выразил надежду на личную встречу с китайским коллегой в Минске летом текущего года, сообщает президентская пресс-служба.

«Сердечно благодарю Вас за своевременную поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом. Полученные из дружественного Китая весьма востребованные медицинские препараты и средства защиты позволят нам более эффективно препятствовать распространению пандемии. Наши совместные усилия по преодолению временных трудностей в очередной раз подтвердили крепкую дружбу и особый характер белорусско-китайского партнерства, наполнили отношения между двумя странами особым доверием и солидарностью», — говорится в послании.

Лукашенко пожелал председателю КНР крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу Китая —мира, согласия и благополучия.