ВОЗ обеспокоена возможными негативными последствиями военного парада в Минске

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Об этом заявил БелаПАН официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.

«Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии, — подчеркнул он. — Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19».

Бердыклычев напомнил, что одна из рекомендаций ВОЗ по итогам апрельского визита в Беларусь миссии экспертов — усиление мер физического дистанцирования, в частности перенос или отмена массовых спортивных, культурных, политических и религиозных мероприятий.

«Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5—2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии», — сказал Бердыклычев. В то же время он подчеркнул, что решение относительно выполнения рекомендаций ВОЗ является прерогативой правительства страны.

В отчете, размещенном на сайте организации, отмечается, что Беларусь вступила в новый этап эволюции пандемии COVID-19 с передачей инфекции среди населения, что особенно заметно в отдельных частях страны, включая Минск, Витебск и Витебскую область. «Ситуация вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии», — подчеркивают эксперты.

ВОЗ подтвердила свою поддержку Беларуси и готовность по-прежнему «оказывать содействие в поддержании и усилении нынешних ответных мер, а также в оказании помощи для разработки и реализации следующего этапа мероприятий по противодействию пандемии».
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Тэги: ВОЗ-Беларусь военный парад 9 Мая Персона: Батыр Бердыклычев Город: Минск

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