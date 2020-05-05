Глава ВОЗ назвал самое эффективное средство борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал наиболее эффективное средство для профилактики заражения SARS-CoV-2.

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По его мнению, на сегодняшний день мытье рук является, пожалуй, одним из главных в борьбе с коронавирусом нового типа, вызывающего болезнь COVID-19.

Функционер также подчеркнул, что мытье рук в целом одна из самых важных мер общественного здравоохранения, так как помогает не только защитить от коронавируса, но и от других неприятностей, связанных со здоровьем.

Ранее Naviny.by приводили мнение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), что эта «простая и известная с раннего детства процедура является важным элементом профилактики коронавирусной инфекции и действительно помогает сохранить здоровье».

Специалисты также отмечали, что «нет никакой необходимости мыть руки именно антибактериальным мылом» — достаточно и обычного, «которое есть у вас дома».

По официальным данным Минздрава на четвертое мая, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 17.489 (8,2% от общего числа проведенных тестов), скончались 103 человека.

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