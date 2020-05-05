Ночью на пожаре под Осиповичами сгорел инвалид второй группы

Пожар, на котором погиб человек, произошел сегодня ночью в Осиповичском районе.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, когда спасатели прибыли по вызову в деревню Липень, дом уже полыхал, а крыша уже обрушилась.

Соседи сообщили, что внутри дома может находиться 60-летний хозяин жилища, который является инвалидом второй группы.

В ходе тушения пожара обгоревший труп мужчины был обнаружен в комнате. «Поиск погибшего был затруднен обрушившимися конструкциями, высокой температурой и плотным задымлением», — отметили в МЧС.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории страны произошли девять пожаров, на которых погибли два человека. Беда также постучалась в дом в Копыльском районе.

Статистика от МЧС: в 2020 году в Беларуси произошло 2304 пожара (за аналогичный период прошлого года — 2397), на которых погибли 283 человека (223).