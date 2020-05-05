У Илона Маска родился шестой ребенок

Американский миллиардер, приложивший руку к основанию компаний PayPal, SpaceX, Tesla Илон Маск в шестой раз стал отцом.

Пять предыдущих детей родились у него в браке с Жюстин Уилсон, с которой Маск учился в одном университете в Канаде. Пара вступила в брак в 2000-м и рассталась в 2008-м.

С 2018 года встречается с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше (творческий псевдоним —Граймс). О том что пара ждет первенца певица сообщила в январе. Она подчеркнула, что ребенок сам сможет выбрать себе гендер и пара планирует использовать в отношении ребенка нейтральное местоимение «они».

Недавно сообщалось, что у британского премьра Бориса Джонсона родился внебрачный ребенок.