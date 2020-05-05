«Оторвут с руками»: какие профессии будут востребованы после пандемии

/ Экономика
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Достаточно популярный тезис последнего времени — «Мир после пандемии уже не будет прежним» — касается и рынка труда.

Фото pixabay.com

Эксперты Института прогрессивного образования (Россия), сделали прогноз по поводу востребованности профессий периода пост-пандемии.

Так, как передает RT, на рынке труда будут «отрывать с руками» антикризисных консультантов, которые помогут продвигать предприятия в критических обстоятельствах.

В топе будут находиться и финансовые консультанты.

Не останутся без работы специалисты по диджитализации процессов, программисты, SMM и контент-менеджеры.

Найдут место работы консультанты кол-центров, сотрудники интернет-магазинов, а также курьеры в связке с водителями и диспетчерами доставки.

Следить за арендованными помещениями и офисами вместо нескольких сторожей будут операторы охранных систем.

Найдут «кусок хлеба» сиделки (помощники по уходу, социальные работники) и онлайн-врачи общей практики.

Получат практику из-за долгого периода самоизоляции психологи.
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Тэги: рынок труда

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