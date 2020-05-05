«Оторвут с руками»: какие профессии будут востребованы после пандемии
Достаточно популярный тезис последнего времени — «Мир после пандемии уже не будет прежним» — касается и рынка труда.
Эксперты Института прогрессивного образования (Россия), сделали прогноз по поводу востребованности профессий периода пост-пандемии.
Так, как передает
В топе будут находиться и финансовые консультанты.
Не останутся без работы специалисты по диджитализации процессов, программисты, SMM и контент-менеджеры.
Найдут место работы консультанты кол-центров, сотрудники интернет-магазинов, а также курьеры в связке с водителями и диспетчерами доставки.
Следить за арендованными помещениями и офисами вместо нескольких сторожей будут операторы охранных систем.
Найдут «кусок хлеба» сиделки (помощники по уходу, социальные работники) и онлайн-врачи общей практики.
Получат практику из-за долгого периода самоизоляции психологи.