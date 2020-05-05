9 мая в Минске будет не только парад, но и фейерверк

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Празднование Дня Победы в Минске завершится фейерверком.

Как сообщает агентство «Минск-Новости», для запуска фейерверка планируется задействовать восемь огневых точек. Начало — в 23:00.

А в первой половине дня состоится военный парад. Он пройдет на участке проспекта Машерова между улицами Даумана и проспектом Победителей. В районе стелы «Минск — город-герой» возводятся трибуны.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что массовые мероприятия к 75-летию Победы «готовились давно и отменяться не буду».

Свою обеспокоенность проведением парада в Минске в период пандемии коронавирусной инфекции уже высказала Всемирная организация здравоохранения.

«Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии, — подчеркнул официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Многие постсоветские страны, где отмечается День Победы, отменили или перенесли праздничные мероприятия. В том числе 9 мая не состоится военный парад в Москве.
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Тэги: 9 Мая фейерверк Персона: Батыр Бердыклычев Александр Лукашенко Город: Минск

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