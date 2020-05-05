9 мая в Минске будет не только парад, но и фейерверк
Празднование Дня Победы в Минске завершится фейерверком.
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А в первой половине дня состоится военный парад. Он пройдет на участке проспекта Машерова между улицами Даумана и проспектом Победителей. В районе стелы «Минск — город-герой» возводятся трибуны.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что массовые мероприятия к 75-летию Победы «готовились давно и отменяться не буду».
Свою обеспокоенность проведением парада в Минске в период пандемии коронавирусной инфекции уже высказала Всемирная организация здравоохранения.
«Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии, — подчеркнул официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.
Многие постсоветские страны, где отмечается День Победы, отменили или перенесли праздничные мероприятия. В том числе 9 мая не состоится военный парад в Москве.