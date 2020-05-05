Лукашенко: Беларусь — в центре Европы, в этом гадюшнике, поэтому надо беспокоиться за экологию

В Беларуси будут развивать электрические технологии, в том числе из соображений заботы об экологической обстановке в стране.

Фото пресс-службы президента

Как заявил Александр Лукашенко 5 мая во время посещения полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук, «мы договаривались, что академия наук (она инициатором была по многим вопросам) займется разработкой электротранспорта».

«Мы сегодня и посмотрим в основном на то, как вы сработали в этом плане. Потому что опять же заявлений и обещаний было много по всей стране, разные структуры обещали, а когда сталкиваешься с этим, не всегда получается так, как обещали», — сказал Лукашенко (сюжет был показан в эфире телеканала «Беларусь 1» ).

Он подчеркнул, что очень часто с этим сталкивался, поэтому решил сам посмотреть, как сработала Академия наук в части электрического транспорта.

Аргументируя решение в пользу электричества, Лукашенко заявил, что после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС в стране образуется «большой профицит электричества, да и сейчас у нас хватает электричества».

«Во-вторых, это экология. Это абсолютно чистый источник энергии. Это очень полезно и нужно для нашей страны, потому что она находится в центре Европы, грубо скажу, в этом гадюшнике! И слева, и справа, и с севера, и с юга — всё стекается здесь. И нам, как никакому другому народу, надо беспокоиться за экологию. Не просто на словах: «А, лес кругом — пронесет. Болота кислород дают и так далее». А вот видите, не пронесло на злобу дня. Поэтому было принято решение по усилению работы. Наша страна — автомобилестроительная, мы строим все автомобили в Беларуси. Надо переходить на электричество».