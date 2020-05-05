Лукашенко пригласил президентов приехать в Минск на парад 9 мая

Александр Лукашенко пригласил глав постсоветских государств приехать на военный парад, который пройдет 9 мая в Минске.

Фото пресс-службы президента

«Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск, — заявил он во время общения с журналистами. — Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика — живой памятник войне».

Говоря о «негативной реакции со стороны некоторых СМИ и телеграм-каналов» на решение Беларуси провести парад 9 мая, Лукашенко сказал: «Если в твой адрес сыплют обвинения, выдвигают версии, конечно, надо реагировать».

Он добавил, что реакция должна быть своевременной, целенаправленной и адекватной, сообщает пресс-службы президента.

Накануне вопрос во время совещания Александр Лукашенко заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая». Он утверждает, что некоторые российские парламентарии выразили желание посетить белорусскую столицу в День Победы.

На эти слова бурно отреагировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заявив, что парад в белорусской столице — это «ошибка и преступление со стороны Лукашенко, и в этом преступлении мы участвовать не должны».