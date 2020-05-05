Путин запросил разговор с Лукашенко

Александр Лукашенко анонсировал разговор с Владимиром Путиным.

Фото пресс-службы Кремля

По словам официального белорусского лидера, в ходе сегодняшнего разговора с российским коллегой будут обсуждены наиболее актуальные темы двусторонней повестки дня.

«Думаю, сегодня с президентом России мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов, попросил разговора», — заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что глава белорусского государства пригласил лидеров постсоветских стран на военный парад в Минск, который пройдет 9 мая.