Путин запросил разговор с Лукашенко

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Александр Лукашенко анонсировал разговор с Владимиром Путиным.

Фото пресс-службы Кремля

По словам официального белорусского лидера, в ходе сегодняшнего разговора с российским коллегой будут обсуждены наиболее актуальные темы двусторонней повестки дня.

«Думаю, сегодня с президентом России мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов, попросил разговора», — заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что глава белорусского государства пригласил лидеров постсоветских стран на военный парад в Минск, который пройдет 9 мая.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин

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