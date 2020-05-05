За сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 861 человека
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Беларуси достигло 18350. Такие данные сегодня привел Александр Лукашенко.
«Это всего 8,7% от всех тестируемых. Тестируемых у нас на утро было 211369 за два с половиной месяца», — цитирует главу государства телеграм-канал АТН.
Таким образом, за последние сутки общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 861 (4,9+%).
О количестве выздоровевших и выписанных пациентов Лукашенко не сообщил, также как и о числе скончавшихся за последние сутки.
Минздрав сегодня пока не представил данные по количеству заболевших и выздоровевших.
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