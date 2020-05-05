A1 запустил первый в Беларуси виртуальный магазин

В рамках инициативы #оставайсяонлайн компания A1 расширяет каналы онлайн-продаж и обслуживания и предлагает клиентам посетить свой первый виртуальный магазин.

Теперь для того, чтобы своими глазами увидеть в работе любое устройство, представленное в ассортименте А1, можно обойтись без визита в привычные магазины. Всю необходимую помощь в выборе и приобретении необходимых товаров продавцы-консультанты окажут в режиме онлайн по видеосвязи.

Посещение виртуального магазина максимально приближено к визиту в физический магазин А1. Различие заключается лишь в том, что покупателю для этого даже не придется выходить из дома — всё будет происходить онлайн.

Покупателя по видеосвязи встретят консультанты, которые продемонстрируют нужное устройство и все его функции, а также ответят на вопросы и помогут в выборе и оформлении покупки с доставкой на указанный адрес.

Чтобы посетить виртуальный магазин, необходимо зайти на сайт компании www.A1.by и перейти в интернет-магазин. На странице интересующего товара посетитель нажимает на соответствующий виджет. После уточнения контактных данных для связи на указанный клиентом номер поступает запрос, а в браузере его устройства (компьютера или смартфона) начинается видеоконсультация. При этом видеосвязь является односторонней: клиент может видеть консультанта, интерактивную витрину и товары на ней, но сам при этом остается невидимым.

В ассортименте виртуального магазина представлены все устройства, доступные к покупке через интернет-магазин А1, кроме единичных моделей, оставшихся в одном экземпляре.

Если клиент хочет уточнить какие-либо вопросы, не касающиеся непосредственно продаваемых в виртуальном магазине устройств, его звонок будет передан специалистам контакт-центра А1.

Чтобы воспользоваться услугами виртуального магазина, являться абонентом А1 не обязательно: консультации видеоэкспертов доступны всем желающим.

На первом этапе виртуальный магазин будет работать с 10:00 до 22:00 без обедов и выходных, при этом оказывать видеоконсультации одновременно будут два сотрудника компании.

В ближайшей перспективе количество виртуальных магазинов А1 и консультантов планируется расширить, а их режим работы сделать в формате 24/7.

Сегодня по аналогичной схеме виртуальные магазины А1 уже работают в таких странах как Австрия, Словения и Хорватия. Теперь к ним присоединилась Беларусь, а в скором времени и Сербия. Опыт уже действующих магазинов А1 Telekom Austria Group показывает высокую эффективность их работы: через виртуальные магазины уже куплены миллионы различных устройств.