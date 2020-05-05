Лукашенко рассчитывает на завершение в Беларуси «эпопеи» с коронавирусом через месяц

Прогноз белорусских специалистов о развитии в стране эпидситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 «пока сбывается с поразительной точностью», заявил Александр Лукашенко во время посещения полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН.

Фото: president.gov.by

«Дай бог, чтобы нам пройти этот период так, как мы спрогнозировали. Мы сейчас залезли наверх. Чуть-чуть упали. И дай бог, чтобы было так, мы спокойно через месяц закончим эту эпопею», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что многие страны уже постепенно отменяют карантинные мероприятия, несмотря на то что проблема с коронавирусом и гибелью людей окончательно не снята. «Закрыться проще. А вот открыться, чтобы люди вышли и вторая волна этой эпидемии не накрыла. Поэтому пока я не вижу, в чем мы неправы. Может, в чем-то неправы. Может, мы еще не все видим. Пройдет время — оценим ситуацию, сделаем соответствующие выводы», — добавил он.

Лукашенко призвал население «смотреть за собой, за своими семьями, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то доход был». «Чтобы мы пережили, пока весь мир, экономика остановились», — сказал он.

Министр здравоохранения Владимир Караник, выступая 9 апреля в Палате представителей, сообщил, что, по расчетам Минздрава, на пик заболеваемости коронавирусом Беларусь выйдет в конце апреля — начале мая. На вопрос, есть ли у Минздрава методика прогнозирования ситуации и расчет пика заболеваемости, Караник ответил: «У нас есть методика прогнозирования и план действий при различных вариантах. Мы надеемся, что на пик заболеваемости мы выйдем в конце апреля — начале мая».

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на пресс-конференции в Минске 14 апреля дала прогноз, что рост числа подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на 300—400 в сутки продлится еще две-три недели, после чего начнется спад.