Лукашенко рассчитывает на завершение в Беларуси «эпопеи» с коронавирусом через месяц
Прогноз белорусских специалистов о развитии в стране эпидситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 «пока сбывается с поразительной точностью», заявил Александр Лукашенко во время посещения полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН.
«Дай бог, чтобы нам пройти этот период так, как мы спрогнозировали. Мы сейчас залезли наверх. Чуть-чуть упали. И дай бог, чтобы было так, мы спокойно через месяц закончим эту эпопею», — цитирует главу государства его пресс-служба.
Лукашенко отметил, что многие страны уже постепенно отменяют карантинные мероприятия, несмотря на то что проблема с коронавирусом и гибелью людей окончательно не снята. «Закрыться проще. А вот открыться, чтобы люди вышли и вторая волна этой эпидемии не накрыла. Поэтому пока я не вижу, в чем мы неправы. Может, в чем-то неправы. Может, мы еще не все видим. Пройдет время — оценим ситуацию, сделаем соответствующие выводы», — добавил он.
Лукашенко призвал население «смотреть за собой, за своими семьями, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то доход был». «Чтобы мы пережили, пока весь мир, экономика остановились», — сказал он.
Министр здравоохранения Владимир Караник, выступая 9 апреля в Палате представителей, сообщил, что, по расчетам Минздрава, на пик заболеваемости коронавирусом Беларусь выйдет в конце апреля — начале мая. На вопрос, есть ли у Минздрава методика прогнозирования ситуации и расчет пика заболеваемости, Караник ответил: «У нас есть методика прогнозирования и план действий при различных вариантах. Мы надеемся, что на пик заболеваемости мы выйдем в конце апреля — начале мая».
Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на пресс-конференции в Минске 14 апреля дала прогноз, что рост числа подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на 300—400 в сутки продлится еще две-три недели, после чего начнется спад.
|По данным Минздрава, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси к 5 мая достигло 18 350. Таким образом, за последние сутки общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 861.