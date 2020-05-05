Беларусь доделывает уникальный беспилотный вертолет

Президенту сообщили, что к лету этого года компания «КБ Беспилотные вертолеты» планирует изготовить беспилотный вертолет массой 700 кг, «близкий аналог которого есть только в США».

Фото: president.gov.by

Во время посещения 5 мая полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН, Александр Лукашенко решил «в будущем лично побывать» в НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов, который их разрабатывает и производит, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, официальному лидеру представили беспилотные авиакомплексы «Буревестник» и «Бусел». Лукашенко счел их «хорошим, эффективным и в то же время недорогим вооружением».

Кроме того, главе государства продемонстрировали беспилотный вертолет Eye Sky, который разработан и произведен белорусской компанией «КБ Беспилотные вертолеты». Разработчики утверждают, что это «первый в мире в данном классе военно-ударный вертолет», а также что лишь восемь стран, включая Беларусь, «занимаются разработками беспилотных вертолетов массой более 100 килограммов».