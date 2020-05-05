Видеофакт. В Шардже загорелся небоскреб

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На месте работают пожарные и медики. Жителей небоскреба эвакуировали.

Инцидент произошел вечером 5 мая, сообщает газета Gulf News. По предварительной информации, девять человек получили легкие травмы.
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Тэги: ОАЭ пожар небоскреб Город: Шарджа

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