Видеофакт. В Шардже загорелся небоскреб 05.05.2020 / 22:57 / Мир Просмотров: 171 A- A+ На месте работают пожарные и медики. Жителей небоскреба эвакуировали. Инцидент произошел вечером 5 мая, сообщает газета Gulf News. По предварительной информации, девять человек получили легкие травмы. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: ОАЭ пожар небоскреб Город: Шарджа Другие материалы на эту тему: В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора» Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела Енот прямо по стене забрался на крышу небоскреба