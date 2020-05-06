Литва обратилась к НАТО по поводу строительства БелАЭС
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Литовская сторона не намерена идти на уступки в своей позиции по строящейся Островецкой АЭС,
Накануне парламент страны одобрил рассмотрение проекта резолюции «Об энергетической независимости и угрозе, создаваемой Белорусской атомной электростанцией», пишет
За документ проголосовали 82 депутата, четверо —воздержалось.
17 членов Сейма, которые инициировали резолюцию, предлагают правительству воспользоваться техническими мерами, которые бы еще до запуска работы ограничили бы поступление электроэнергии из Беларуси в Литву.
Авторы резолюции предлагают всеми средствами стремиться к тому, чтобы государства ЕС и НАТО, все международные организации поддержали позицию Литвы.