Литва обратилась к НАТО по поводу строительства БелАЭС

Литовская сторона не намерена идти на уступки в своей позиции по строящейся Островецкой АЭС,

Накануне парламент страны одобрил рассмотрение проекта резолюции «Об энергетической независимости и угрозе, создаваемой Белорусской атомной электростанцией», пишет DELFI .

За документ проголосовали 82 депутата, четверо —воздержалось.

17 членов Сейма, которые инициировали резолюцию, предлагают правительству воспользоваться техническими мерами, которые бы еще до запуска работы ограничили бы поступление электроэнергии из Беларуси в Литву.

Авторы резолюции предлагают всеми средствами стремиться к тому, чтобы государства ЕС и НАТО, все международные организации поддержали позицию Литвы.