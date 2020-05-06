Как не подхватить COVID-19 дома на самоизоляции

Вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, как максимально снизить риск заражения коронавирусом, находясь дома на самоизоляции.

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Если человек живет один и находится дома на самоизоляции, то его, скорее всего, беда обойдет стороной.

А вот, что делать тем, кто проживает не один, ведь некоторые близкие соседи вынуждены покидать дома, ходить на работу.

По словам специалиста, риску подцепить «корону» дома больше всего подвержены жители, к примеру, коммуналок.

В этой связи Альтштейн посоветовал в эфире 5-tv.ru , «использовать маски, регулярно мыть руки и стараться максимально дистанцироваться, то есть находиться дальше от другого человека хотя бы на два метра».

Он предупредил, что эти меры не дадут 100-процентной защиты, но позволят снизить вероятность заражения.

Вирусолог не стал исключать, что дома COVID-19 можно подцепить через еду или воду. В таком случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции.

Впрочем, считает доктор, возможность подхватить коронавирус таким способом довольно мала.

«На всякий случай нужно использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов — обычная защита для предупреждения кишечных инфекций», — подчеркнул Альтштейн.

Напомним, по официальным данным Минздрава, в Беларуси на пятое мая общее количество подтвержденных случаев заболеваний COVID-19 достигло 18350. Умерло 107 пациентов.

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