На БелАЭС доставлено ядерное топливо для первого энергоблока

На строящуюся Белорусскую атомную электростанцию прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока.

Как сообщили в Минэнерго, на объекте имеется все необходимое для «безопасного обращения со свежим ядерным топливом». Объекты первого энергоблока охраняют внутренние войска.

В феврале-марте Госатомнадзор проверил готовность площадки БелАЭС к завозу свежего ядерного топлива. По итогам целевой проверки регулирующий орган пришел к выводу, что администрация станции способна обеспечить безопасный прием и размещение ядерного топлива.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

11 апреля министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на июль 2020 года, энергию он начнет давать в сентябре-октябре.

Второй энергоблок планируется запустить в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Литва обратилась к НАТО по поводу строительства БелАЭС.