COVID-19 в Беларуси. Власти скорректировали правила самоизоляции

Правительство Беларуси скорректировало правила самоизоляции и категории граждан, которые ее должны соблюдать.

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Как сказано в постановлении Совмина №268 от 5 мая, граждане, у которых выявлен коронавирус, обязаны сообщать медикам обо всех своих контактах и местах пребывания как о возможных источниках заражения.

Документом также устанавливается, что люди с COVID-19, а также граждане, относящиеся к контактам первого уровня, в обязательном порядке проходят медицинское освидетельствование.

Кроме того, теперь сроки пребывания граждан с COVID-19 могут быть не только продлены, но и сокращены по решению организации здравоохранения, осуществляющей медицинское наблюдение.

Самоизоляции теперь подлежат посещающие сад или школу дети до 10 лет, являющиеся контактами второго уровня, с одним или несколькими признаками респираторного заболевания. Их законные представители должны обеспечить пребывание детей в самоизоляции по месту проживания, отмечается в документе.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

8 апреля правительство приняло постановление, в котором разъясняется понятие «самоизоляция» и определяется, кто должен в ней находиться. Ей подлежат граждане, имеющие COVID-19; относящиеся к контактам первого уровня (в течение 14 дней с даты последнего контакта) или к контактам второго уровня при наличии респираторных симптомов (на период их наличия). Прибывшие из стран, где фиксируются случаи заражения COVID-19, также должны самоизолироваться на 14 дней.

Водители-международники после завершения перевозки грузов на территории Беларуси, а также водители, замена которых произошла во время транзитной перевозки, из стран, на территории которых регистрируются случаи COVID-19, обязаны соблюдать требования нахождения в самоизоляции до начала следующей перевозки (рейса) либо в течение 14 дней.

Граждане, находящиеся в самоизоляции, не должны покидать места проживания (пребывания), не посещать места работы (учебы), магазины и кафе, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей, за исключением случаев крайней необходимости (посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки для приобретения необходимых товаров; вынос бытовых отходов в ближайшее место сбора отходов). При выходе из жилого помещения в случаях крайней необходимости такие граждане обязаны использовать маску и не допускать контактов с другими лицами.

Также находящиеся на самоизоляции обязаны уведомить нанимателя о причине отсутствия на работе; исключать пользование услугами, предполагающими контакты с другими лицами. При ухудшении состояния здоровья (повышение температуры тела до 37°C и выше, появление кашля, одышки) нужно обратиться в скорую помощь по телефону 103 или отправив SMS, «сообщив при этом о нахождении в самоизоляции».

Гражданам (за исключением прибывших из-за рубежа), выдается листок нетрудоспособности на период пребывания в самоизоляции. При нарушении требования о самоизоляции пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50% от пособия, исчисленного в соответствии с законодательством.

За нарушение правил предусмотрена административная (штраф до 50 базовых величин или административный арест) либо уголовная (вплоть до лишения свободы) ответственность.

Напомним, по официальным данным Минздрава, в Беларуси на пятое мая общее количество подтвержденных случаев заболеваний COVID-19 достигло 18350. Умерло 107 пациентов.

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