ФСБ задержала крупную контрабанду из Беларуси

Крупную партию контрабандных сигарет задержали сотрудники погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Фото пресс-службы ПУ ФСБ по Псковской области

Как сообщили в пресс-службе ПУ, пограничники для проверки документов остановили в

Водитель сообщил, что везет из Беларуси в Россию овощи. Однако в ходе проверки в грузовом отсеке были обнаружены контрабандные сигареты.

Всего было выявлено около 270 коробок сигарет на сумму более 5,4 млн российских рублей (около 72 тыс. долларов).

В настоящее время делом занимается рекгиональная таможня.