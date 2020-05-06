Впервые в истории РТБД премьера спектакля пройдет онлайн

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Впервые в истории Республиканского театра белорусской драматургии премьерный показ спектакля пройдет в формате онлайн-трансляции.

12 мая на видеосервисе VOKA театр представит зрителям новый спектакль из своего репертуара — трагикомедию из жизни госслужащих «Профит». Посмотреть постановку можно будет бесплатно, в том числе и за пределами Беларуси.

Спектакль «Профит» поставлен на белорусском языке по мотивам пьесы Александра Островского «Доходное место». Режиссером-постановщиком выступил художественный руководитель РТБД Александр Гарцуев.

Пьеса заметно изменилась: некоторые сцены радикально переделаны, в действие введен новый персонаж, а сами события разворачиваются не в середине 19-го века, а в начале 21-го.

Роль главного героя, честного идеалиста Жадова, в спектакле исполнит Артем Курень. Анна Семеняко сыграет его жену Полину, а главного антагониста Жадова — прагматичного карьериста Белогубова — воплотит Максим Шишко.

Кроме них, в спектакле будут задействованы Максим Брагинец, Гражина Быкова, Андрей Добровольский, Наталья Холодович, Николай Стонька, а также заслуженные артисты Республики Беларусь Людмила Сидоркевич и Валентин Соловьев.

Подготовка премьеры нового спектакля Республиканского театра белорусской драматургии заняла у творческой группы немногим более трех месяцев. Первоначально дата премьеры была назначена на начало апреля, однако ситуация в стране и мире внесла свои коррективы как в день, так и в формат запланированного показа.

Впервые в истории РТБД премьера спектакля пройдет в форме онлайн-трансляции. Платформой для ее проведения станет видеосервис VOKA.

Премьерный онлайн-показ спектакля «Профит» на VOKA состоится 12 мая в 19:00. Все желающие смогут посмотреть его бесплатно и без авторизации на сайте voka.tv или в приложении VOKA для Android и iOS.
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Тэги: РТБД премьера спектакля Персона: Александр Гарцуев Артем Курень Анна Семеняко Максим Шишко Максим Брагинец Гражина Быкова Андрей Добровольский Наталья Холодович Николай Стонька Людмила Сидоркевич Валентин Соловьев

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