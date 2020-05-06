Еще один священник слег с COVID-19

Настоятель прихода святого Михаила Архангела в Ошмянах ксендз-каноник Ян Пузына помещен на лечение в больницу, у него обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19.

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Как сообщили в курии Гродненской диоцезии Римско-католического костела в Беларуси, здоровье священника «постепенно идет на поправку».

Все восемь приходских костелов Ошмянского деканата «остаются открытыми для людей, которые чувствуют потребность индивидуальной молитвы», но святые мессы и другие публичные богослужения «не проводятся по причине введенного карантина».

«Гродненская курия горячо поощряет верующих диоцезии и всех людей доброй воли к молитве о возвращении здоровья лиц, затронутых инфекцией коронавируса, а также о скорейшем прекращении эпидемии во всем мире», — говорится в сообщении.

Гродненская диоцезия — одна из четырех диоцезий католического костела на территории Беларуси, по границам совпадает с Гродненской областью. Данные официального портала костела в Беларуси свидетельствуют: несмотря на то что территориально она самая малая, по количеству верующих — около 582 тыс. человек — она уступает только Минско-Могилевской архидиоцезии, где насчитывается чуть более 665 тыс. католиков.

По данным Минздрава, число подтвержденных случаев COVID-19 на 6 мая составляет 19.255, выздоровели и выписаны 4.388 пациентов, умерли 112 человек.