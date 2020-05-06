Совет Республики одобрил закон об амнистии

От различных видов наказания будут освобождены около 5400 человек. Также на основании закона возможно сокращение срока наказания для примерно 6400 осужденных.

В число лиц, которые попадают под амнистию в текущем году, входят граждане, совершившие коррупционные преступления, и осужденные за незаконный оборот наркотиков. Под амнистию не попадут совершеннолетние лица, отбывающие наказание за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенные в составе организованных групп, с использованием лабораторного оборудования, повлекшие смерть человека, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Также амнистия коснется несовершеннолетних, беременных женщин, одиноких мужчин и женщин с детьми до 18 лет, инвалидов I и II групп, онкобольных и ВИЧ-инфицированных, ветеранов боевых действий на территории других стран и пострадавших от аварии на ЧАЭС. При этом амнистию применяют к тем осужденным, которые положительно характеризуются во время отбывания наказания и возместили нанесенный ущерб.

Местные власти должны будут предпринять комплекс образовательных, медицинских и социально-бытовых мероприятий, чтобы помочь этим людям вернуться к нормальной жизни.