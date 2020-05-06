Совет Республики одобрил закон об амнистии

/ Общество
Просмотров: 174

От различных видов наказания будут освобождены около 5400 человек. Также на основании закона возможно сокращение срока наказания для примерно 6400 осужденных.

В число лиц, которые попадают под амнистию в текущем году, входят граждане, совершившие коррупционные преступления, и осужденные за незаконный оборот наркотиков. Под амнистию не попадут совершеннолетние лица, отбывающие наказание за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенные в составе организованных групп, с использованием лабораторного оборудования, повлекшие смерть человека, сообщает агентство «Минск-Новости».

Также амнистия коснется несовершеннолетних, беременных женщин, одиноких мужчин и женщин с детьми до 18 лет, инвалидов I и II групп, онкобольных и ВИЧ-инфицированных, ветеранов боевых действий на территории других стран и пострадавших от аварии на ЧАЭС. При этом амнистию применяют к тем осужденным, которые положительно характеризуются во время отбывания наказания и возместили нанесенный ущерб.

Местные власти должны будут предпринять комплекс образовательных, медицинских и социально-бытовых мероприятий, чтобы помочь этим людям вернуться к нормальной жизни.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: амнистия

Другие материалы на эту тему:

Власть попросили применить амнистию к коррупционерам

Власть попросили применить амнистию к коррупционерам

«Мы осуждены незаконно». Фигурантам дела профсоюза РЭП на год сократили срок

«Мы осуждены незаконно». Фигурантам дела профсоюза РЭП на год сократили срок

Всех несовершеннолетних, кто сидит за наркотики, амнистируют

Всех несовершеннолетних, кто сидит за наркотики, амнистируют

Амнистия-2014: политзаключенных не отпустят, потому что их нет

Амнистия-2014: политзаключенных не отпустят, потому что их нет