Парад на День Победы начнется в 11 часов
Выдвижение техники для перевозки личного состава пеших колонн для проведения военного парада планируется 9 мая в 8 часов, сообщили в Минобороны.
Генеральную репетицию парада проведут в 21 час 8 мая.
Механизированная колонна пройдет по маршруту: исходный пункт — проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — улица Сурганова — проспект Независимости — проспект Машерова, исходное построение колонны.
Убывать в пункт постоянной дислокации колонна будет по маршруту: проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — улица Сурганова — проспект Независимости — улица Стариновская — военный городок Уручье.
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