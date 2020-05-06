Парад на День Победы начнется в 11 часов

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Выдвижение техники для перевозки личного состава пеших колонн для проведения военного парада планируется 9 мая в 8 часов, сообщили в Минобороны.

Генеральную репетицию парада проведут в 21 час 8 мая.

Механизированная колонна пройдет по маршруту: исходный пункт — проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — улица Сурганова — проспект Независимости — проспект Машерова, исходное построение колонны.

Убывать в пункт постоянной дислокации колонна будет по маршруту: проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — улица Сурганова — проспект Независимости — улица Стариновская — военный городок Уручье.

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Тэги: военный парад 9 Мая Город: Минск

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