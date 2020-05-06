Джазовый онлайн-концерт пройдет в прямом эфире на VOKA

/ Культура
Просмотров: 19

В прямом эфире на VOKA 7 мая состоится джазовый концерт, зрителями которого смогут стать все желающие как в Беларуси, так и за ее пределами. Трансляция начнется в 19:00 и будет бесплатной.

Яркий представитель джазовой сцены Беларуси гитарист Михаил Филипеня представит зрителям видеосервиса свою авторскую программу To the touch («На ощупь») — симбиоз джаза, фламенко и этно.

В концерте также примут участие Людмила Круковская (контрабас, бас-гитара), Владимир Михнович (клавиши, саксофон) и Алесь Соболь (кахон, перкуссия).

Увидеть и услышать выступление музыкантов можно не выходя из дома — через приложение VOKA на любом устройстве или на сайте voka.tv.

Авторизация не требуется, а после прямого эфира запись концерта выложат в архив видеосервиса. 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: VOKA онлайн-концерт джаз Персона: Михаил Филипеня Людмила Круковская Владимир Михнович Алесь Соболь

Другие материалы на эту тему:

Марафон «Добро live»: белорусы объединяются, чтобы помочь медикам

Марафон «Добро live»: белорусы объединяются, чтобы помочь медикам

Вера Полякова приглашает… «Если мы можем помочь, почему не помочь»

Вера Полякова приглашает… «Если мы можем помочь, почему не помочь»

«Малыш и Карлсон» заговорили по-белорусски

«Малыш и Карлсон» заговорили по-белорусски

«Секс» по-белорусски: объявлен кастинг на озвучку культового сериала

«Секс» по-белорусски: объявлен кастинг на озвучку культового сериала