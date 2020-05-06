Джазовый онлайн-концерт пройдет в прямом эфире на VOKA

В прямом эфире на VOKA 7 мая состоится джазовый концерт, зрителями которого смогут стать все желающие как в Беларуси, так и за ее пределами. Трансляция начнется в 19:00 и будет бесплатной.

Яркий представитель джазовой сцены Беларуси гитарист Михаил Филипеня представит зрителям видеосервиса свою авторскую программу To the touch («На ощупь») — симбиоз джаза, фламенко и этно.

В концерте также примут участие Людмила Круковская (контрабас, бас-гитара), Владимир Михнович (клавиши, саксофон) и Алесь Соболь (кахон, перкуссия).

Увидеть и услышать выступление музыкантов можно не выходя из дома — через приложение VOKA на любом устройстве или на сайте voka.tv .

Авторизация не требуется, а после прямого эфира запись концерта выложат в архив видеосервиса.