В Гродно в пне срубленного дерева обнаружили снаряд

Рядом с бывшими военными казармами по улице Щорса велись работы по удалению старых деревьев — в одном из пней обнаружили предмет, похожий на снаряд.

По информации областного УВД, саперы в/ч 5522 извлекли опасную находку и вывезли на полигон.

Боеприпас оказался неиспользованным «кумулятивным выстрелом немецкого противотанкового гранатомета». Когда-то его оставили в земле, со временем на этом месте выросло дерево, и снаряд попросту врос в ствол тополя.