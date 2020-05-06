Олимпийскую квалификацию с участием сборной Беларуси перенесли на 2021 год
Сборная Беларуси по хоккею за единственную путевку на Игры-2022 в Пекине поспорит с командами Словакии, Австрии и Польши 26-29 августа 2021 года в Братиславе.
«Нам повезло, что у нас еще есть время провести эти турниры, перенос квалификации на август 2021 года позволит командам вывести на лед своих лучших игроков», —
Перенос турниров должен быть утвержден исполкомом МОК. ИИХФ решила перенести олимпийскую квалификацию из-за пандемии коронавируса.