Санобработку в поликлиниках Минска проводят раз в 10 дней

Эту генеральную уборку делают по ночам. За смену бригада из двух человек обеззараживает 6-7 поликлиник.

«Санобработка машин происходит в течение 5 минут, после чего машина должна выдержать экспозицию, после она выезжает дальше на работу. Около 30 минут — экспозиция. За это время медицинский персонал и водители проходят обработку, у нас есть все условия. При необходимости они могут даже принять душ», — говорит в эфире «Беларусь 1» Регина Завадская, завотделением очаговой дезинфекции Минского городского центра дезинфекции и стерилизации, передает.

Пока часть службы дезинфекторов дежурит на месте, другая — собирается в ночной рейд по очагам коронавирусной инфекции. Чтобы не отвлекать врачей, как правило, обработка проходит ночью. Команда дезинфекторов приехала в первую поликлинику в 9 вечера, уедет из последней только в 5 утра.

Прошлой ночью маршрут проходил через 6 поликлиник. Это более 10 тысяч квадратных метров. На обработку каждой — полтора часа. С такой уборкой сложно справиться любому, а втройне некомфортно, когда все это время нужно быть в специальном костюме.

Каждое учреждение обрабатывают раз в 10 дней. Но это только генеральная уборка. Каждый день по три раза в поликлиниках проводят свою внутреннюю дезинфекцию сами работники клиники. Такая обязанность легла не только на медучреждения.

Военные проводят обработку объектов сферы обслуживания в Минской области. Накануне дезинфекцию провели и на территории РНПЦ травматологии. Их силами уже обработано более 150 различных объектов, в первую очередь те, которые относятся к Минздраву и Вооруженным силам.